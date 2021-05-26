Ханты-Мансийск, , 13:43 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 26 мая региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 44 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 26 мая в Югре зарегистрировано 57 237 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 977 человек, 797 пациентов с COVID-19 скончались.