Омск, , 13:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в минздраве региона.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 1430 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в регионе выявлено 47 188 носителей коронавируса, выздоровели 40 168 человек.

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