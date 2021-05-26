Минск, , 13:44 — REGNUM Белорусские власти не будут «стоять на коленях и оправдываться» за инцидент с самолетом Ryanair так как им не за что это делать, и объективная информация «обвинителей» Минска в данном случае не интересует. Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».

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Как напомнил Лукашенко, Белоруссия сразу же заявила о своей готовности пригласить всех международных экспертов для расследования данного инцидента.

«Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем — потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сооснователь телеграм-канала Nexta, призванного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, который был 23 мая задержан после посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, вместе со своими сообщниками намеревался устроить в республике «бойню и кровавый мятеж».