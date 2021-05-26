Москва, , 13:42 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», по проекту которого предусматривается проложить по дну Балтийского моря две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, практически всё время строительства находился под политическим давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Сначала Дания не давала разрешение на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону, и на согласование ушло почти два года.

Затем в декабре 2019 года, когда труба была готова на 93%, строительство приостановили в связи с санкциями США, и швейцарская компания Allseas вышла из проекта и её суда, обеспечивающие укладку труб, покинули Балтийское море.

В середине февраля 2020 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, бывший тогда Госсекретарём США Майкл Помпео призвал не верить утверждениям, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, и обратился к участникам конференции с призывом «не дать себя обмануть».

В феврале 2021 года администрация президента США Джо Байдена обнародовала список компаний, которые отказались участвовать в строительстве трубопровода. Он содержит 18 компаний, которые покинули проект из-за угроз США ввести санкции против его участников .

29 марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении США усилить санкционное давление на компании, принимающие участие в реализации проекта газопровода.

И вот 20 мая США заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Своё решение в администрации президента США объяснили «национальными интересами», но тут же ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода.

Теперь президент США Джо Байден признал, что санкции против «Северного потока — 2» теперь контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. А ведь если задуматься санкции всегда были «контрпродуктивны», потому что на стороне сторонников проекта с самого начала были очень влиятельные европейские силы.

Без этих сторонников проект возможно бы даже не начался. Во-первых, это страны — потребители газа и те, на территории которых находятся распределительные хабы и проходят внутриевропейские газопроводы. В их числе: Германия, Нидерланды, Австрия, Франция, Чехия, Швейцария и др.

Второе, такие фирмы как «E.ON», «BASF», «Wintershall», «OMV», «Engie», «Fortum», «Shell». И наконец, власти Евросоюза. Еврокомиссия никогда не выступала против проекта, однако хотела бы применить к нему нормы, так называемого «третьего энергопакета» Евросоюза, в рамках которого, предполагалось ограничить монополию поставщиков газа и электроэнергии.

На различных этапах обсуждения в Совете Евросоюза и Европарламенте, против газопровода выступали только Эстония, Латвия, Литва и Польша. Поэтому соотношение сил между сторонниками и противниками проекта всегда было в пользу первых.

Что касается аргументов США в пользу сжиженного газа, то министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер прямо заявил, что газ, который поставляется по трубопроводу, значительно дешевле американского сжиженного газа.

Если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.

И вот теперь произошло признание президента США о бесполезности санкционного давления на проект «Северный поток — 2». Надо отметить, что в преддверии встречи президентов России и США в Швейцарии 16 июня, признание весьма своевременное», — высазал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что санкции против проекта трубопровода «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными для отношений США и Евросоюза.

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