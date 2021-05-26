Бийск, Алтайский край, , 13:41 — REGNUM В Алтайском крае за истязание приёмных детей будут судить 53-летнюю жительницу Советского района. По данным следствия, органами опеки и попечительства Бийска в 2015 году женщина была назначена опекуном двух детей — девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения.

С первых же дней женщина стала истязать девочку, причиняя ей физические и нравственные страдания. Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания.

Спустя чуть более года, она отказалась от опекунства над девочкой, мотивировав имеющимся у опекаемой заболеванием и продолжила воспитывать ее малолетнего брата, над которым также стала издеваться. Опекун избивала и оскорбляла мальчика. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение. Лишь в конце 2020 года ребенка изъяли из замещающей семьи.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Советского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года 43-летняя жительница города Камень-на-Оби попала под уголовную ответственность за издевательства над приёмным ребёнком. По данным следствия, на протяжении длительного времени (с января 2020 по апрель 2021 года) подозреваемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. Она избивала и оскорбляла ребёнка.

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В августе 2020 года был вынесен приговор 43-летней жительнице села Залесово, которая с января 2015 по сентябрь 2019 года издевалась над четырьмя приёмными детьми. В общей сложности следователями доказано 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам — за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое.

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В начале июля 2020 г. приговор был вынесен 62-летней жительнице Заринского района, которая на протяжении нескольких лет жестоко издевалась над приёмными детьми. Поводом стала статья ИА REGNUM «Крепостные на Алтае: как приёмная семья стала «адом» для шестерых детей».