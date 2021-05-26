Черкесск, , 13:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии к 25 мая приняли участие в вакцинации против коронавирусной инфекции 42 570 жителей республики. При этом получил уже вторую часть вакцины и считается полностью привитым 27 661 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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По данным портала gogov.ru, доля привитых в Карачаево-Черкесии составляет 9,15% от всего населения. Темпы вакцинации за последнюю неделю составили в среднем 824 человека в день.

Если прививочная кампания в Карачаево-Черкесии и дальше будет идти такими темпами, то потребуется 231 день для вакцинации 50% населения республики.