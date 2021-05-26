Ижевск, , 13:40 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 63-летней учредителя и руководителя финансовой пирамиды по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере») и по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств, полученных преступным путем»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В результате деятельности финансовой пирамиды в 2014—2018 годах под видом продажи векселей более чем 170 граждан стали жертвами хищения на сумму более 230 млн рублей.

Дело для рассмотрения по существу направлено в Октябрьский районный суд Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге суд признал информацию, размещенную на сайте потребительского кооператива «Рента на паях» запрещенной. Кооператив предлагал гражданам разместить свои денежные средства на выгодных условиях. За период работы привлечено 50,3 млн рублей. На февраль 2021 года в правление организации поступили заявления о возврате взносов на общую сумму 20 млн рублей, которые не возвращены.

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