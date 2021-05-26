Джакарта, , 13:39 — REGNUM Министерство торговли Индонезии в сотрудничестве с посольством в Канберре (Австралия) способствовало подписанию меморандума о сотрудничестве в области торговли, сообщает Sindonews.

Министерство торговли и посольство Индонезии в Канберре поощряют двустороннее торговое сотрудничество.

Меморандум отражает общую приверженность дальнейшему укреплению экономической дипломатии и усилий по продвижению торговли, особенно в Австралии.

Индонезия надеется поддержать усилия по увеличению экспорта индонезийской продукции на рынок Австралии.