Оренбург, , 13:39 — REGNUM В Оренбурге с начала 2021 года отмечено девять случаев отравления угарным газом в многоквартирных домах. Жертвами несчастных случаев стали 29 человек: двое погибли, а 27 оренбуржцам потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечен значительный рост числа отравлений. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года в городе зафиксировано четыре случая отравления угарным газом, в результате четверо погибли и пять человек пострадали.

Ситуацию обсуждали в мэрии на расширенном совещании. Вице-мэр Татьяна Малышева призвала руководство управляющих компаний провести профилактическую работу в жильцами и донести информацию о гибели людей. «Разговаривайте с оренбуржцами, обратите их внимание на несчастные случаи, которые могут произойти в стенах дома из-за неисправности дымохода или газовой плиты, размещайте информацию на досках объявлений. Если каждый из нас донесет эту информацию до жителей, то, возможно, это даст результат. Если мы отвернемся и проигнорируем происходящее, завтра случаи отравления и гибели людей могут увеличиться», — сказала она.

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