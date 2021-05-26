Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM В Ростовской области сокращается количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация. Это следует из данных, опубликованных 26 мая на сайте донского правительства.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 1364 пациента с коронавирусом. Из них 150 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Для сравнения: двумя неделями ранее в Ростовской области на лечении в ковидных госпиталях находились около 1600 пациентов. К аппаратам ИВЛ были подключены более 170 человек.

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