Москва, , 13:47 — REGNUM Гражданка РФ София Сапега, снятая с рейса авиакомпании Ryanair в Минске, получит всю необходимую защиту. Обращение её матери за помощью в Кремль пока не поступало, сообщил 26 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, белорусская сторона сообщила об обвинении Сапеги в участии в незаконных акциях. Сама девушка дала признательные показания. В текущей ситуации, подчеркнул Песков, Сапеге предоставят всю необходимую консульскую и юридическую защиту.

Представитель Кремля добавил, что об обращении матери Сапеги Анны Дудич к президенту Владимиру Путину ему неизвестно.

«Нет, мне неизвестно о том, что какие-то де-юре входили обращения и де-факто», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Софию Сапегу задержали 23 мая в Минске после экстренной посадке лайнера авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, но приземлился в Белоруссии из-за угрозы теракта. Угроза оказалась ложной. Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем, основавшим телеграм-канал Nexta — экстремистский с точки зрения белорусских властей.

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