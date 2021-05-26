Киев, 26 мая 2021, 13:39 — REGNUM Украинские артиллеристы провели учения недалеко от границы с Россией в районе Крыма. Об этом сообщила 26 мая пресс-служба командования Объединённых сил ВСУ.
В пресс-службе процитировали слова командующего Объединёнными силами генерала-лейтенанта Сергея Наева, который рассказал, что в учениях принимали участие боевые расчёты гаубиц «Мста-Б».
В учениях также задействовали беспилотные летательные аппараты, которые помогали артиллерийской разведке искать цели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения.
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