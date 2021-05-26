Обнинск, Калужская область, 26 мая, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Семидесятилетний дуб из Обнинска представляет Калужскую область на конкурсе «Российское дерево года — 2021». Жемчужина области находится под № 14 в списке претендентов. Более 1000 человек уже отдали за неё свой голос. Об этом 26 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Семидесятилетний дуб из Обнинска представляет Калужскую область на конкурсе «Российское дерево года — 2021».

Несмотря на солидный возраст, дуб обладает хорошо сформированной кроной с листьями интенсивно зеленого окраса. Его кора плотно прилегает к стволу и не имеет следов отслоения и повреждения вредителями. Дерево находится рядом с обнинским Домом ученых и скоро станет украшением нового жилого комплекса. Проголосовать за главное дерево страны можно на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» до 1 августа.

«Российское дерево года» — национальный отборочный этап ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года». Проект стартовал в 2011 году. Россия участвует в нём с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров: Абрамцевский дуб занял почётное второе место, Белгородский дуб, Одинокий тополь из Калмыкии и Древний платан из Дагестана отмечены «бронзой».