Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга в интересах СПб ГБУ «Мостотрест» объявил конкурс на капитальный ремонт Биржевого моста через Малую Неву, связывающего Стрелку Васильевского острова с Петроградской стороной.

Дарья Драй ИА REGNUM
1 Биржевой мост

Начальная цена контракта составляет 2 млрд 373 млн 652 тыс. рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься по 18 июня 2021 года. Окончание разработки рабочей документации — не позднее 31 декабря 2021 года, окончание выполнения всех ремонтных работ — не позднее 5 мая 2023 года. Причем движение автомобильного транспорта и пешеходов по мосту должно быть открыто не позднее 30 ноября 2022 года.

В список работ входит ремонт стационарных частей Биржевого моста и разводного пролетного строения, антикоррозионная защита конструкций, ремонт всех инженерных систем моста и внутренних помещений, устройство мостового полотна и дорожные работы на мосту, а также многие другие виды работ.

Биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной. Это пятипролетный металлический мост откатно-раскрывающейся системы с разводным пролетом посередине. Разводится Биржевой мост с помощью электромеханического привода. Это один из немногих разводных мостов в Санкт-Петербурге, где остался подобный механизм, большинство мостов уже перешли на современную гидравлическую систему. Разводной механизм Биржевого моста не имеет аналогов в мире: в начале разводки мост открывается на 15 сантиметров, и крылья откатываются друг от друга. Центр тяжести крыла изменяется, что значительно облегчает разводку. Устои моста массивные железобетонные на свайном основании, облицованы розовым гранитом. На чугунных решетках перильного ограждения изображены трезубцы древнеримского бога Нептуна. Они подчеркивают статус Санкт-Петербурга как морской столицы России.
СПб ГБУ «Мостотрест»