Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга в интересах СПб ГБУ «Мостотрест» объявил конкурс на капитальный ремонт Биржевого моста через Малую Неву, связывающего Стрелку Васильевского острова с Петроградской стороной.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Биржевой мост

Начальная цена контракта составляет 2 млрд 373 млн 652 тыс. рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься по 18 июня 2021 года. Окончание разработки рабочей документации — не позднее 31 декабря 2021 года, окончание выполнения всех ремонтных работ — не позднее 5 мая 2023 года. Причем движение автомобильного транспорта и пешеходов по мосту должно быть открыто не позднее 30 ноября 2022 года.

В список работ входит ремонт стационарных частей Биржевого моста и разводного пролетного строения, антикоррозионная защита конструкций, ремонт всех инженерных систем моста и внутренних помещений, устройство мостового полотна и дорожные работы на мосту, а также многие другие виды работ.