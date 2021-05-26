Тула, 26 мая, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Свыше 160 млн рублей выделит Фонд развития моногородов на строительство дороги в Ефремове Тульской области. Дорога появится в биотехнологическом кластере территории опережающего социально-экономического развития (и ТОСЭР) «Ефремов». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 26 мая, решение принял наблюдательный совет Фонда развития моногородов РФ.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Планируется построить двухполосную дорогу протяженностью более трёх километров в целях реализации строительства завода по глубокой переработке зерновых культур. Новая дорога позволит привлечь региону более миллиарда рублей инвестиций и создать около 100 новых рабочих мест. Компания уже вложила около 600 млн рублей, создано более 50 рабочих мест.

«На ТОСЭРах в Тульской области созданы привлекательные налоговые условия для инвесторов, но для успешной реализации инвестпроектов необходимо строительство инфраструктуры. Выделение денежных средств Фондом развития моногородов способствует ускоренному развитию ТОСЭРов, а также стимулирует реализацию инвестпроектов в кратчайшие сроки», — отметил губернатор Алексей Дюмин.