26 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 20:18 — REGNUM Этой новости следовало ожидать. Национальная телевещательная компания страны NHK сообщила, что Госдепартамент США присвоил Японии высший «красный» уровень эпидемиологической опасности в связи с состоянием пандемии СOVID-19 в стране. При этом Госдеп принял во внимание соответствующее заключение, вынесенное в США могущественным Национальным агентством по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Агентство в своем решении основывалось не только на темпах распространения коронавируса в Японии, но и массовом появлении в стране его новых штаммов, в том числе индийских, а также «совершенно неудовлетворительном положении с программой национальной вакцинации населения».

Олимпийские игры в Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению NHK, 24 мая американское агентство CDC подвело итоги полученных за последние 28 дней статистических данных по новым заражениям СOVID-19 в зарубежных странах. Тем из них, в которых их уровень превысил 100 случаев на 100 000 населения, присвоил высшую «красную» степень эпидемиологической опасности. В их число попала и Япония.

При этом в американском Агентстве по контролю и профилактике заболеваний считают: «Даже если Японию посетят привитые американские граждане, есть возможность того, что они могут заразиться новыми измененными штаммами вируса и стать источниками их распространения в Америке. От всех поездок в Японию американцам следует отказаться».

Можно представить, какую панику это сообщение вызвало у японского правительства и столичного губернаторства, которые, прямо скажем, вознамерились «во что бы то ни стало» провести этим летом токийские Олимпийские и Параолимпийские игры. Ведь призыв воздержаться от поездок в Японии коснется не только бизнесменов и туристов, но и спортсменов из олимпийской команды США. И если отказ направлять своих атлетов в небезопасную Японию северокорейского правительства почти не повлиял бы на проведение Игр, то отсутствие американских спортсменов делает Олимпиаду абсурдной. Тем более что и с российскими участниками Игр из-за политических козней недругов России пока не все ясно. Правда, по сообщениям, китайское руководство пока поддерживает проведение Олимпиады в Токио. Но если она будет проведена в отсутствии ведущих спортивных держав — США и России —, то это уже будут не всемирные Игры, а азиатские.

Государственный департамент США

Что же привело американцев к решению объявить Японию опасной в эпидемиологическом отношении страной?

NHK сообщает, что если в США к настоящему времени вакцинировано уже около 39% граждан страны, то в Японии только-только началась вакцинация старшей возрастной группы. На это же указывают и многочисленные американские СМИ. Так, известное американское издание Wall Street Journal утверждает, что в Японии национальная программа вакцинации «почти сорвана». Это приводит к тому, что за два месяца до планируемого начала Олимпиады по стране прокатываются массовые протесты против ее проведения. А вещающий на весь мир телеканал CNN заявляет: «Несмотря на то, что в прошлом году вынужденно из-за пандемии были перенесены на год сроки проведения токийской Олимпиады, ситуацию это не спасло. В настоящее время препятствия для ее проведения становятся еще непреодолимее. Решение Госдепа США о присвоении Японии высшего четвертого «красного» уровня эпидемиологической опасности — крайне неблагоприятный признак в этом отношении».

Испуганные отсутствием на Олимпиаде американских атлетов японские власти, подобно утопающему, продолжают хвататься за соломинку, нелогично утверждая, что рекомендация не посещать Японию якобы на спортсменов не распространяется. Государственная телекорпорация NHK подчеркивает, что в заявлениях Госдепартамента и CDC ничего конкретно не говорится о токийской Олимпиаде. Известно, что на состоявшейся в апреле японско-американской встрече в верхах в итоговом коммюнике специально было отмечено, что президент Байден «поддерживает усилия премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, направленные на проведение Олимпиады в Токио». Вот именно, что «усилия Ёсихидэ Суги», для которого успешное проведение Олимпиады, пожалуй, единственный шанс сохранить премьерское кресло. Не поэтому ли генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, как было сказано в японских СМИ, дает «витиеватые» пояснения: «Хотя американские власти и призывают своих граждан отказаться от поездок в Японию, это не означает, что эти поездки запрещаются в особых необходимых случаях. В настоящее время Америка не ограничивает поездки японских граждан в США, и у нас не было с американцами никаких разговоров о том, что американская сторона может прибегнуть к таким мерам. По заявлениям представителей американской администрации, она будет внимательно отслеживать ситуацию и соответствующим образом реагировать».

А вот заинтересованные в Олимпиаде чиновники МОК оказываются честнее. В Японии с возмущением восприняли слова главы МОК Томаса Баха о том, что необходимо «чем-то пожертвовать ради Олимпиады-2020». Как отмечалось в одном из СМИ, «многие восприняли (эти слова) как призыв к Японии закрыть глаза на возможные смерти людей в случае, если приезд в Токио десятков тысяч иностранцев приведет к новой вспышке заболеваний. МОК теперь утверждает, что Баха неправильно поняли. Но исправить свой имидж в глазах японцев немецкому функционеру теперь будет крайне сложно».

Сообщалось, что, по опросам, в настоящее время уже около 80% японцев выступают за новый перенос или вообще отмену токийской Олимпиады. В СМИ приводятся многочисленные протесты японцев, не согласных с тем, чтобы подвергать опасности свои и жизни близких ради амбиций чиновников. Они пишут в Twitter: «Бах говорит, что безопасность, здоровье и жизнь японцев должны быть принесены в жертву Олимпийским играм. Почему люди в Японии должны приносить жертвы ради Игр во время пандемии? Это совершенно неприемлемо. Говорят об огромных убытках, которые страна-организатор понесет в случае отмены Игр. Но при новой вспышке заболеваний мы потеряем жизни огромного количества людей. И в этом случае убытки окажутся гораздо больше. Что сказал бы Бах, если бы в числе погибших оказались его родственники? Он хочет пожертвовать человеческими жизнями ради денег».

«Олимпиада, наполненная страхом и тревогой, не принесет радости японцам, — прямо указывает японская газета «Хоккайдо симбун». — Поэтому Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио должны быть отменены. Правительство должно принять решение, чтобы защитить жизни и здоровье людей». Отмечается, что на волне ненависти японцев к МОК японские СМИ пишут о королевской роскоши, которой собирается окружить себя в Токио Томас Бах. Якобы олимпийский глава забронировал себе президентские апартаменты в четырех самых дорогих отелях столицы, причем правительство Японии предоставляет МОК существенную скидку при оплате этого жилья.

Эпидемия коронавируса в Японии Russian.news.cn

Отстаивать проведение «во что бы то ни стало» токийской Олимпиады японскому правительству становится все труднее. Протесты выступающих против Игр общественных организаций, включая организации врачей, все активнее поддерживают оппозиционные партии Японии. Так, например, руководитель парламентской фракции крупнейшей оппозиционной силы — Конституционно-демократической партии Японии — Дзюн Адзуми, комментируя сообщение из США, заявляет:

«Американцам говорят о том, что в Японию ездить нельзя из-за опасности подцепить здесь COVID-19 и его новые штаммы, и в то же время наше правительство заявляет, что с Олимпиадой все будет в порядке. Это просто не укладывается в голове. До Олимпиады остается всего два месяца. Нам нужно вынести сложившуюся ситуацию на всенародное обсуждение».

Японское правительство и лично премьер-министр Суга оказались перед сложной альтернативой: идти против мнения большинства народа на риск проведения Олимпиады даже в условиях «чрезвычайного положения» при полной изоляции иностранных спортсменов или ради спокойствия населения смириться с финансовыми потерями от отмены Игр, которые на сегодняшний день оцениваются в 19 миллиардов долларов…