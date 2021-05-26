Москва, 26 мая, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В настоящее время возрастает вероятность игнорирования выборов в Госдуму 2021 года сторонниками несистемной оппозиции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центреИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов

«Произошло снижение роли внесистемной оппозиции в рамках федеральной политической повестки по сравнению с периодом января-начала февраля 2021 года», — заявил Орлов.

«Характерно, кстати, что и в парламентских партиях ослабли политические позиции фигур, которые выступали жёсткими критиками властей», — указал он.

По его словам, на снижение оппозиционных настроений влияет целый ряд факторов.

«Фиксируемые целым рядом социологических центров позитивные тенденции, характеризующие отношение граждан к Владимиру Путину. Приводятся данные, которые характеризуют рост доверия к нему», — указал Орлов.

Отчасти это можно объяснить доминированием в первой декаде мая выигрышной для властей повестки, связанной с Днём Победы, однако тенденция сохранилась и после праздничных дней. С другой стороны, наблюдается достаточно низкий уровень тревожности населения по поводу эпидемии коронавирусной инфекции. В целом же политическая повестка апреля 2021 года формировалась прежде всего по инициативе властей и определялась внешнеполитической тематикой.