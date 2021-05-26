В мэрии Ярославля продолжаются «перебои» с электроэнергией и интернетом
Ярославль, 26 мая, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля объяснили отсутствие трансляции заседаний муниципалитета сбоями в работе интернета. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая вновь отсутствовала трансляция заседания комиссии гордумы.
На заседании депутаты должны были рассмотреть отчёт мэра за работу в 2020 году. Но как выяснилось, отчёт мэр подготовить не успел. Увидеть это событие ярославцы не смогли — трансляция заседания не велась. В мэрии проблемы с отчётом и проблемы с трансляцией не связывают между собой.
Интересно, что перебои с электричеством и интернетом касаются только трансляций представительного органа власти. 25 мая трансляция общегородского совещания из соседнего с залом заседаний муниципалитета кабинета прошла без сбоев.
Сам отчёт депутатам мэрия пообещала показать 31 мая.