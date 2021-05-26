Екатеринбург, 26 мая 2021, 13:44 — REGNUM Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили 20 тыс. рублей штрафа за участие в несанкционированной акции. Решение принял Свердловский областной суд.
Судебный орган изменил решение суда прошлой инстанции, ранее назначившего экс-чиновнику 30 часов обязательных работ за участие в незаконном шествии 21 апреля 2021 года в поддержку блогера Алексея Навального.
До этого Свердловский областной суд сократил срок ареста Ройзмана с девяти до одних суток за организацию незаконных акций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший мэр призвал выпускников школ покинуть Россию.
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