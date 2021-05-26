Ульяновск, , 13:14 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 86 и 82. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 26 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 55 514 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 82.

Вылечились 52 967 человек, доля выздоровевших составляет 95,41%. Из них за последние сутки выписаны 86 пациентов. Диагноз COVID-19 официально поставлен 1191 пациенту, у которого ранее выявлено заражение коронавирусом.

Также за последние сутки в Ульяновской области умерли семь пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 1356.

Отметим, что 28 мая в преддверии Международного дня отказа от курения для жителей посёлка имени Карамзина пройдёт акция «Прогулка с врачом». В ней сможет принять участие любой желающий.