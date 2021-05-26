Москва, , 13:14 — REGNUM Нефтяные котировки 26 мая находятся в равновесном состоянии под действием противонаправленных локальных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«С одной стороны, на них оказывает некоторое давление возможность возобновления поставок из Ирана в случае ожидаемого ослабления эмбарго. Кроме того, поднимается курс доллара на валютном рынке, что увеличивает номинированные в нём цены «чёрного золота».

Но, с другой стороны, котировки позитивно отреагировали на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США на 0,4 млн баррелей после их увеличение на 0,6 млн баррелей неделей ранее.

Поэтому в течение дня важной будет официальная информация о запасах от минэнерго США. Предполагается, что они сократились на 1 млн баррелей. Если подтвердятся данные API, цены могут получить поддержку.

В среднем за пять лет для текущего сезона запасы находятся на пониженном уровне. Это фактор возможного роста цен в перспективе в преддверии автомобильного сезона.

В течение сегодняшнего дня указанные противоречивые обстоятельства, вероятно, будут держать котировки в текущем диапазоне $68,10−69 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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