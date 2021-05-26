Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтвердили 185 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 мая. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 47 муниципальных образования Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (61), а также Каменске-Шахтинском и Таганроге (по восемь). Более 21% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 93 289 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 83 465 человек.

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