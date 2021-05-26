Киев, , 13:14 — REGNUM Учёный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассмотрит вопрос о лишении президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почётного доктора этого учебного заведения. Об этом сообщило «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на пресс-службу университета.

«Предложение ректора Владимира Бугрова в силе, будем рассматривать. Это будет внеочередное заседание, пока не могу дату назвать. Очередное заседание состоится 7 [июня], а это будет перед ним», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее ректор университета Шевченко предложил лишить Лукашенко почётного звания, отметив, что не знает чёткой процедуры, как это можно сделать.

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