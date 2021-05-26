Москва, , 13:08 — REGNUM Рубль 25 мая закрылся в символическом минусе по отношению к доллару, который в моменте вплотную подходил к уровню 73 руб. впервые с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Это важный уровень поддержки, и технически его пробой сейчас возможен, но для этого нашей валюте необходимо более выраженное проявление действующих на данном этапе бычьих факторов.

26 мая котировки торгуются без значимых изменений, продолжая консолидацию в тесном диапазоне, который плавно смещается в южную сторону.

Доллар на рынке Форекс остается слабым, а нефть, хоть и неравномерно, но продолжает дорожать. Вчерашний отчет API поддержал быков по Brent, недавно отправив котировки к отметке $69 за баррель.

Тем временем американская валюта остается под гнетом голубиной позиции Федрезерва и снижения доходности трежерис.

Это, безусловно, благоприятно для рубля, но недостаточно, чтобы уверенно продавить цены под отметку 73 руб., хотя нарушение ее целостности в краткосрочной перспективе не исключено.

Примечательно, что рубль не дал реакции на сообщение Джо Байдена о контрпродуктивности введения санкций в отношении «Северного потока — 2» на данном этапе.

Такое поведение российской валюты говорит о том, что спад геополитической напряженности уже отыгран рынком, который теперь ждет встречи лидеров двух стран, которая должна состояться в июне. Тем временем эффект от налогового периода всё еще присутствует, но тоже начинает угасать.

Всё это говорит об ограниченном потенциале роста рубля в ближайшие дни, особенно в свете угрозы угасания спроса на риск и коррекции на рынке нефти, где близость к уровню $70 за баррель снова может повлечь фиксацию прибыли», — считает эксперт.

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