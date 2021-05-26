Вашингтон, 26 мая 2021, 13:08 — REGNUM Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал 25 мая иск на власти штата Арканзас с целью заблокировать новый закон, запрещающий врачам осуществлять операции и назначать другие процедуры по смене пола у несовершеннолетних, сообщает The Hill.
В исковом заявлении указывается, что законопроект будет иметь «сокрушительные последствия» для молодых трансгендеров в штате.
В соответствии с принятым в штате законом, молодые люди не смогут получать блокаторы полового созревания, а также кросс-гормональную терапию, которая помогает трансгендерам скорректировать свою внешность, чтобы она больше соответствовала их гендерной идентичности. Закон может вступить в силу уже этим летом.
В иске ACLU говорится, что запрет нарушает пункт о равной защите и пункт о надлежащей правовой процедуре 14-й поправки к Конституции, а также Первую поправку. Далее в иске утверждается, что закон препятствует получению необходимой медицинской помощи и лишает семьи права принимать собственные решения о лечении молодежи.