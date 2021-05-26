Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал 25 мая иск на власти штата Арканзас с целью заблокировать новый закон, запрещающий врачам осуществлять операции и назначать другие процедуры по смене пола у несовершеннолетних, сообщает The Hill.

В исковом заявлении указывается, что законопроект будет иметь «сокрушительные последствия» для молодых трансгендеров в штате.

«ACLU гордится тем, что представляет их», — заявили представители правозащитной организации, имея в виду четырех подростков-трансгендеров и их семьи, а также на двух врачей, которых она представляет. — Из-за шокирующего характера вреда, который может нанести этот закон, это первый судебный иск, который мы подаем против любого из антитрансгендерного закона, принятого законодательными собраниями штатов в этом году».

«Дети-трансгендеры, находящиеся в кризисной ситуации, не должны обращаться в суд, чтобы убедиться, что они могут получить медицинскую помощь, в которой, по мнению их врачей и родителей, они нуждаются. Но это реальность, которую анти-ЛГБТ-силы создали в рамках своей кампании нападений на трансгендерную молодежь», — добавили в организации.

В соответствии с принятым в штате законом, молодые люди не смогут получать блокаторы полового созревания, а также кросс-гормональную терапию, которая помогает трансгендерам скорректировать свою внешность, чтобы она больше соответствовала их гендерной идентичности. Закон может вступить в силу уже этим летом.

В иске ACLU говорится, что запрет нарушает пункт о равной защите и пункт о надлежащей правовой процедуре 14-й поправки к Конституции, а также Первую поправку. Далее в иске утверждается, что закон препятствует получению необходимой медицинской помощи и лишает семьи права принимать собственные решения о лечении молодежи.