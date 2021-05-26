Кострома, 26 мая, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Приобрести социальную транспортную карту и зарегистрировать льготный проезд на банковской карте жители Костромской области смогут с 20 июня. Об этом на пресс-конференции 25 мая сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Кананин.

Наталья Диева Внешний вид социальной транспортной карты

Как ранее писало ИА REGNUM, с 1 июля 2021 года костромские льготники смогут оплачивать проезд в пригородных автобусах исключительно по «безналу». Именные льготные документы и отрывные талоны, которыми они пользовались ране, аннулируются.

Теперь чтобы получить скидку на проезд в пригородном транспорте гражданам необходимо приобрести социальную карту в специальных пунктах продажи либо подключить к системе оформленную самостоятельно банковскую карту.

«Льготник приходит в пункт реализации льготных проездных документов и приносит карту любого банка национальной платежной системы МИР, или приобретает за 95 рублей льготную транспортную карту. Также с собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Далее сотрудник пункта берёт согласие на обработку персональных данных, фотографирует человека на веб-камеру. Процесс занимает от 1 до 3 минут. Удобство заключается в том, что льготникам достаточно пройти эту процедуру однократно, ходить в пункты продажи за отрывными талонами или именными льготными документами каждый месяц, как это было раньше, не придётся», — пояснил условия оформления льгот по новым правилам Кананин .

Расплатиться банковской или социальной картой за проезд можно будет в любом пригородном автобусе. Любая из карт прикладывается квалидатору, после чего на устройстве высвечивается фотография владельца. Сверять фото на документе с лицом предъявителя будут водители либо кондукторы.

Пополнить социальную карту можно через терминал или личный кабинет на сайте бизнес-партнёра безналичной оплаты проезда в Костромской области — АО «Расчётные решения». Льготники будут оплачивать 60% от стоимости поездки, остальные 40% затрат перевозчикам компенсирует бюджет региона. Возможностью льготного проезда на пригородном транспорте в Костромской области пользуются около 4 тысяч человек.