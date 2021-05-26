Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбургской области выявили 63 новых заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 26 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 43 930 носителей коронавируса, из них 11,1% — это дети. Выздоровели 40 260 оренбуржцев.

На сегодняшний день лечение в больницах проходят 449 пациентов с COVID-19. Состояние 150 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 22 человека, еще 341 пациент получает кислородную поддержку.

Число смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Оренбуржье достигло 960. За последние сутки подтвердили шесть летальных исходов.