Минск, , 13:09 — REGNUM Сооснователь телеграм-канала Nexta, призванного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, который был 23 мая задержан после посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, вместе со своими сообщниками намеревался устроить в республике «бойню и кровавый мятеж». Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне в Донбассе?», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что именно этого, по его мнению, на Западе, наверное, боятся больше всего и поэтому «подняли вой» по поводу задержания Протасевича.

«Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж», — указал Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что в экстренно севшем 23 мая в минском аэропорту «находился террорист».

«Согласно законодательству, этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно? И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, — это наше суверенное право», — уточнил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился с призывом к странам Запада решать проблемы во взаимоотношениях с белорусской стороной за столом переговоров.