Смоленск, 26 мая 2021, 13:05 — REGNUM Мусорный полигон в Вяземском районе Смоленской области будет заморожен, власти намерены выделить другую площадку под размещение мусороперерабатывающего завода. Об этом губернатор Алексей Островский сообщил 26 мая в ходе своего отчёта о работе администрации в 2020 году перед облдумой.
Речь идёт о крупной свалке бытовых отходов близ урочища Пастиха недалеко от Вязьмы — местные жители неоднократно жаловались на неудобства, связанные с этим объектом. Более того — в километре от свалки находится мемориал, посвященный сожженной деревне Пастиха. Активное недовольство людей вызвали и ранее анонсированные планы властей по расширению полигона и созданию рядом с ним комплекса по сбору, обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью 60 тысяч тонн в год.