Смоленск, , 13:05 — REGNUM Мусорный полигон в Вяземском районе Смоленской области будет заморожен, власти намерены выделить другую площадку под размещение мусороперерабатывающего завода. Об этом губернатор Алексей Островский сообщил 26 мая в ходе своего отчёта о работе администрации в 2020 году перед облдумой.

«В интересах жителей области и в соответствии с обращениями регионального отделения партии «Единая Россия», ее фракции в областной думе и лично секретаря партии в регионе мною принято решение о блокировке строительства полигона бытовых отходов в Вяземском районе. Я согласился с представленными аргументами и дал поручение о том, чтобы данный конкретный проект заморозить. Будем искать иную альтернативу. Делать то, что резко противоречит интересам жителей региона, мы точно не будем», — уточнил Островский.

Речь идёт о крупной свалке бытовых отходов близ урочища Пастиха недалеко от Вязьмы — местные жители неоднократно жаловались на неудобства, связанные с этим объектом. Более того — в километре от свалки находится мемориал, посвященный сожженной деревне Пастиха. Активное недовольство людей вызвали и ранее анонсированные планы властей по расширению полигона и созданию рядом с ним комплекса по сбору, обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью 60 тысяч тонн в год.