Волгоград, , 13:08 — REGNUM В Волгоградской области 26 мая подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 89 пациентов, скончались от осложнений восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 59 343 случая заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 56 602 человека. В стационарах находятся 1441 взрослый и семь детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1467 пациентов.

За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано восемь летальных исходов. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 1274 смертельных случая у ковид-пациентов.