Варшава, , 13:04 — REGNUM Власти Польши выдали России криминального авторитета Олега Пирогова, обвиняемого в организации заказного убийства. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Олега Пирогова», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, по версии следствия, в 2006 году на территории Московской области за распределение криминальных сфер влияния боролись несколько лиц, среди которых были Олег Пирогов по прозвищу Циркач и Юрий Лохматов.

В том же году Пирогов решил убить конкурента, обратившись к Виктору Лазовскому. Последний в декабре 2006 года в Электростали убил Лохматова.

В ноябре 2019 года суд заочно избрал Пирогову меру пресечения в виде заключения под стражу. В декабре его объявили в международный розыск. Летом прошлого года он был задержан на территории Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Польше был задержан 43-летний гражданин Азербайджана, устроивший смертельное ДТП в Михайловском районе Волгоградской области. Он скрывался более трёх лет после вынесения обвинительного приговора.

Мужчина был объявлен в международный розыск, его местонахождение в одном из небольших городов установили польские правоохранители и сообщили об этом в волгоградское отделение Интерпола.

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