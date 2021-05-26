Якутск, , 14:00 — REGNUM Депутаты Государственного собрания Якутии в дистанционном формате под председательством Петра Гоголева 26 мая рассмотрели законопроект «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания.

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Законодательную инициативу главы Якутии представил руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров.

Представленный проект конституционного закона предусматривает законодательное оформление правового статуса Конституционного совета республики посредством закрепления перечня полномочий органа, установления порядка формирования персонального состава, определения правового положения конституционных советников и иных элементов статуса создаваемого совета.

Представленный законопроект устанавливает правовой статус Конституционного совета Якутии как государственного органа, действующего при Госсобрании в целях сохранения конституционных традиций республики, укрепления конституционной законности и развития конституционных ценностей правового демократического государства, обеспечения соответствия нормотворческой деятельности и порядка функционирования органов государственной власти Якутии, органов местного самоуправления и должностных лиц республиканской Конституции.

Конституционный совет создается при Государственном собрании и основывается на принципах законности, организационной самостоятельности и функциональной независимости, коллегиальности, гласности.

Конституционный совет по обращению главы Якутии, народного депутата, правительства, прокурора республики, представительного органа муниципального образования, группы депутатов представительного органа муниципального образования (не менее одной трети депутатов от установленной численности представительного органа муниципального образования), главы муниципального образования дает толкование Конституции республики.

Конституционный совет по обращению главы, народного депутата, правительства прокурора, уполномоченного по правам человека и по правам коренных малочисленных народов Севера, уполномоченного по защите прав предпринимателей и по правам ребенка в Якутии, представительного органа муниципального образования, группы депутатов представительного органа муниципального образования в составе не менее одной трети депутатов от установленной численности представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования дает заключения о соответствии Конституции республики всех законов, уставов и иных правовых актов органов местного самоуправления.

Конституционный совет по обращению главы Якутия дает заключение о соответствии Конституции законов республики до их подписания и обнародования.

Конституционный совет дает заключение о соответствии Конституции Якутии проектов конституционных законов и проектов законов республики, предметом регулирования которых являются основы конституционного строя республики, а также национально-государственный статус и административно-территориальное устройство Якутии.

Конституционный совет будет состоять из девяти советников, включая председателя двух заместителей и секретаря-советника, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе, иных конституционных советников — граждан, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

Конституционные советники республики назначаются Государственным собранием по представлению главы Якутии.

Председатель совета, его заместители и секретарь-советник замещают государственные должности, другие конституционные советники осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Деятельность Конституционного совета обеспечивает аппарат Конституционного совета.

По итогам голосования народные депутаты приняли законопроект в окончательном чтении.

Председатель Госсобрания Пётр Гоголев согласился с мнением главы Якутии Айсеном Николаевым, который отметил, что создается история

«Сегодня своим решением в соответствие с требованием федерального конституционного законодательства в части установления институтов защиты конституций (уставов) субъектов РФ мы выбрали наиболее оптимальную модель защиты конституционного строя нашей республики, основных прав и свобод человека», — сказал Гоголев.

Спикер поблагодарил за работу судей Конституционного суда республики, действующих и находящихся уже в отставке:

«Сегодня мы своим решением упразднили Конституционный суд Якутии, тем самым подвели черту под важным этапом конституционного развития республики. Между тем начинается новый этап развития. Сегодня мы создали Конституционный совет».

Петр Гоголев резюмировал, выразив уверенность в том, что Конституционный Совет будет достойно осуществлять свои полномочия, будет достоин тех правовых позиций, которые в свое время принял Конституционный суд Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсобрания Якутии 26 мая рассмотрели проект с изменениями в Конституцию республики, которые были инициированы главой республики.