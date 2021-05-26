Джакарта, , 13:02 — REGNUM Правительство Индонезии вводит вакцинацию против коронавируса для граждан в возрасте 50−59 лет, сообщает CNN Indonesia.

Причина в том, что уровень смертности и заболеваемости в этой возрастной группе очень высок.

Представитель центра вакцинации Надия Тармизи не уточнила количество смертей от COVID-19 в возрастной группе от 50 до 59 лет. Однако эпидемия унесла жизни 49 627 человек в Индонезии.

Власти пока не приняли решение о добавлении дополнительных пунктов вакцинации для возрастной группы от 50 до 59 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель посла Индонезии в Индии скончался от COVID-19.

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