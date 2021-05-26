Москва, , 13:03 — REGNUM С января по апрель 2021 года российские автопредприятия произвели 502 тыс. легковых машин — на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

При этом в апреле было собрано 137 тыс. легковых автомобилей, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее.

Что же касается производство грузовых машин. То их с января по апрель нынешнего года было собрано 56 тыс. штук, что на 54,5% больше показателя прошлого года за аналогичный период.

В общей сложности в прошлом месяце с конвейеров российских заводов сошло 17,5 тыс. грузовиков, что на 92,2% больше, чем год назад.

Напомним, в апреле 2021 года российские автолюбители приобрели 167,5 тыс. новых легковых машин. Это в 3,1 раза больше, чем в апреле прошлого года.

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