Москва, , 13:01 — REGNUM Международный туризм готовится к открытию границ для путешественников, но в этой сфере наступает новая постковидная эпоха,. Об этом говорилось на международной туристической выставке FITUR-2021, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В «Интуристе» заявили, что к путешествиям в Россию готовы жители стран Европы, в том числе Испания и Португалия, а также страны Южной Америки, как только позволят обстоятельства. Россия уже принимает туристов из ОАЭ, Индии, Японии и Финляндии.

По оценке экспертов, до конца 2021 будут актуальны иные форматы поездок, но люди готовы путешествовать. Брендом будущих путешествий в Россию станут не большие группы туристов, а индивидуальные поездки, парами или группами до 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России после пандемии изменится подход в въездному туризму из Китая.

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