Каякентский район, Дагестан, , 13:00 — REGNUM В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, еще трое получили ранения. Авария случилась днем 25 мая на федеральной трассе «Кавказ» в Каякентском районе, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Около 14:30 на дороге столкнулись «Nissan» под управлением 33-летнего жителя города Дагестанские Огни и грузовая автомашина «Volvo», за рулем которой находился 20-летний житель Карабудахкентского района.

При столкновении погибли на месте водитель «Nissan» и его сын, которому был один год, пострадали трое пассажиров. Среди пострадавших жена погибшего водителя и двое сыновей пяти и шести лет. Их доставили в Центральную районную больницу в Каякенте.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Известно, что водитель «Nissan» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.