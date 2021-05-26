Минск, , 12:59 — REGNUM Проведение уличных протестов в Белоруссии в будущем невозможно. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече со своими сторонниками в доме правительства.

«Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время», — сказал белорусский лидер. По его словам, эмоции успокоились и люди разобрались в происходящем.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии появились патриотические организации и «зубастые» СМИ и журналисты. Глава государства считает, что государственная позиция также успешно представлена в интернете.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «в зародыше подавили волну неонацизма», а также выиграли войну мировоззрений.

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