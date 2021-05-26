Краснодар, , 12:59 — REGNUM Перевод земель сельхозназначения под жилую застройку запретили в Краснодарском крае. Соответствующие изменения в краевой закон об основах регулирования земельных отношений сразу в первом и во втором чтениях приняли депутаты Законодательного собрания 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Этим законом сбалансируем интересы строительной, санаторно-курортной, агропромышленной, виноградарской и винодельческой отраслей. Всем этим отраслям экономики нужна земля и, как правило, земля сельхозназначения. Но сегодня в основном вся она либо у застройщиков, либо только под строительную отрасль направляется. Это тоже не правильно. Если мы сегодня отдадим виноградопригодные земли только застройщикам, то потеряем в развитии виноградарства и виноделия. Сегодня в Краснодарском крае везде выгодно строить. Поэтому за этот закон придется в итоге бороться — ведь это миллиарды, не миллионы, а именно миллиарды недополученной прибыли теми, кто убежден, что земля сельхозназначения уже у них», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

Как пояснил вице-спикер Заксобрания Сергей Усенко, реестр сельхозземель в регионе будет вести специально предусмотренный уполномоченный орган власти.

Изменения в законодательстве, ограничивающие перевод земель сельхозназначения в участки для жилого строительства, были инициированы после проверок в 2020 году в муниципалитетах Кубани.