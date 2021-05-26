Москва, , 12:58 — REGNUM Один из самых популярных у жителей России продуктов питания таит в себе смертельную опасность. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

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Речь идёт о колбасных изделиях. В их состав входят вещества, оказывающие пагубное воздействие на организм человека, подчеркнул специалист.

«Нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака», — добавил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам.

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Мясников подчеркнул, что неумеренное употребление колбасы может негативно сказаться и на мужском здоровье. Врач считает, что рекламу колбасных изделий следует запретить, также как и рекламу табака.

Есть колбасы следует в очень ограниченном количестве, рекомендуют диетологи.