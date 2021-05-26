Омск, , 12:57 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом, в том числе 40 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в областном министерстве здравоохранения.

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По данным минздрава, за весь период в Омской области COVID-19 диагностировали у 47 188 человек. Выздоровели 40 168 человек, в том числе 58 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в регионе выявили 56 носителей коронавируса, выздоровели 59 омичей.

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