Москва, , 12:57 — REGNUM Следствие выступит с ходатайством об аресте мужчины, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).

Происшествие случилось 23 мая на севере Москвы на одной из детских площадок. По данным СК, мужчина совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера, после чего скрылся.

Подозреваемого установили и задержали, ему предъявлено обвинение. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписями.