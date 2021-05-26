Москва, , 13:03 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает процесс подачи документов на регистрацию юридического лица. Документ опубликован 26 мая на официальном портале правовой информации.

После вступления закона в силу не потребуется нотариально заверять доверенность представителя заявителя при подаче документов на регистрацию юрлица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Нотариуса, который подтвердил подлинность подписи на заявлении, закон обязывает представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Документы необходимо направлять в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении и дальнейшая передача соответствующих документов в регистрирующий орган объединены в одно нотариальное действие.