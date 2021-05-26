Москва, , 12:56 — REGNUM Сводить вопрос об ответственности за развязывание Второй мировой войны только к решений трибунала в Нюрнберге исторически неверно, нельзя забывать ни о выводах Токийского трибунала, ни о том, что взрастили Гитлера и направляли его на восток Великобритания и США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 мая, комментируя высказывания главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Как сообщалось ранее, Нарышкин в интервью «России 24» заявил, что в разговорах о Великой Отечественной войне есть «темы и факты«, по которым дискуссия не только не продуктивна, но и кощунственна. Один такой факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком лежит на руководстве нацистской Германии (что зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала), другой — в том, что решающую роль в победе над нацистской Германией сыграл СССР, сказал Нарышкин.

« Соглашусь с Сергеем Нарышкиным в том, что в государственной политике наша страна должна строго стоять на позициях решений Международного трибунала в Нюрнберге. Вместе с тем, сводить вопрос об ответственности за развязывание Второй мировой войны только к ним было бы исторически неверно.

Мы не можем не помнить о выводах Токийского трибунала. Мы не имеем права забывать, что в своём обращении к народу 2 сентября 1945 года руководитель СССР Иосиф Сталин сказал: «Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции». Надо сказать, что в КНР отсчитывают начало Второй мировой войны именно с японского вторжения в Китай в 1937 году, и это, на мой взгляд, исторически корректно и справедливо.

Мы также не имеем права забывать, что третьим союзником Гитлера в преддверии Второй мировой войны была фашистская Италия, и она тоже внесла свою лепту в её развязывание.

Есть и другая сторона проблемы ответственности за развязывание Второй мировой войны. Кто взрастил Гитлера, кто направлял его на восток, на Советскую Россию? Это были Великобритания и США. СССР переиграл их в преддверии войны, заключив с Германией договор о ненападении. Гитлер начал войну против Польши и Англии, она пошла не по англосаксонскому сценарию, англосаксы вынуждены были пойти на союз с Советским Союзом… И всё равно, воюя вместе с нами с Гитлером, англосаксы всё время имели в виду своё послевоенное противостояние СССР.