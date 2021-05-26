Сеул, , 13:00 — REGNUM Южная Корея и Германия активизируют усилия для развития двусторонних отношений в сфере безопасности, чтобы стать ключевыми партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, данная договорённость достигнута в ходе встречи министра обороны Южной Кореи Со Ука и главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Известно, что глава минобороны ФРГ прибыл в Сеул впервые с 2007 года.

Представитель Южной Кореи отметил, что две страны могут быть оптимальными партнёрами для реализации общих интересов в регионе, учитывая их историю, геополитику и стратегические особенности. Он также выразил благодарность правительству Германии за медицинскую помощь, оказанную Сеулу сразу после Корейской войны (1950−1953 гг).

В свою очередь, представитель Германии высказалась в поддержку мирного процесса на Корейском полуострове и пригласила своего южнокорейского коллегу посетить Берлин.