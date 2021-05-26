Минск, , 12:56 — REGNUM «На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора», — сообщил 26 мая своим сторонникам Александр Лукашенко, выступая в зале заседаний парламента Белоруссии.

Он прокомментировал «гибридную войну Запада» против официального Минска, которая якобы имеет целью отвлечь западного обывателя от провалов борьбы с пандемией, отметив: «Всякие санкции, временные трудности, мы с ними справимся, как это было до сих пор».

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии — ИА REGNUMКак сообщает президентская пресс-служба, он указал на «те три миллиарда, которые Белоруссии уже давно сулят за реформы, это всего лишь, например, треть стоимости БелАЭС. Взамен же требуют «реформы», суть которых — уничтожение белорусской экономики». Лукашенко подчеркнул: «В итоге мы получим разграбление страны, которая станет нищей за сутки».

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«Нам надо сплотиться и выстоять. Идти своим путем туда, где нас ждут. Где наши рынки сбыта, где нам будет комфортно, где для нас открыты двери. Мы наметили меры. Они будут связаны с развитием, — поведал Лукашенко. — Все совсем неплохо, даже неожиданно неплохо на сегодняшний день на внешнеэкономическом векторе. Не хочет Запад быть нашим соседом — не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом».

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Лукашенко также сообщил, что Белоруссия и Россия как суверенные государства могут выстроить самую мощную систему отношений. В таком союзе, отметил он, Запад со своими коварными происками будет посрамлён.

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