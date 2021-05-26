Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM В Свердловской области выявлены ещё 94 носителя вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 25 мая 2021 года был зарегистрирован минимум новых заражённых коронавирусом за последние 12 месяцев — 90 человек. По данным штаба, всего в области подтверждено 88 814 случаев заражения.

Чуть больше половины новых носителей вируса проживают в Екатеринбурге (48 человек), также заражение обнаружили у жителей Артемовского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Карпинска, Качканара, Кушвы, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских не исключил, что в некоторых муниципалитетах региона могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

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