Москва, , 12:54 — REGNUM Международная ассоциация бокса (AIBA) погасила долг в размере $10 млн. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе организации.

«Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта. Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему», — цитирует ТАСС президента AIBA Умара Кремлёва.

Он добавил, что закрытие долга стало ключевым достижением для финансового здоровья организации и будущих олимпийских перспектив.

Ранее AIBA являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America. Эта ситуация стала одной из главных претензий к экс-президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который ушёл в отставку в 2017 году.

В декабре 2020 года Кремлёв стал президентом AIBA. В апреле 2021 года генеральным партнёром организации стал Газпром, соглашение было подписано до 2022 года.

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