Минск, , 12:53 — REGNUM С призывом к странам Запада решать проблемы во взаимоотношениях с белорусской стороной за столом переговоров обратился министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он заявил об этом 26 мая в ходе своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА.

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"Проблемы должны решаться за столом переговоров — это наша принципиальная позиция», — сказал глава белорусского МИД.

Также он подчеркнул, что продолжение эскалации с западными странами не приведет «ни к чему хорошему», и в связи с этим призвал партнеров с Запада «одуматься».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ответ на санкции стран Запада Белоруссия приготовила разные варианты ответных мер, в том числе — эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита.