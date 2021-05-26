Барнаул, , 12:50 — REGNUM В команде губернатора Алтайского края Виктора Томенко произошло новое кадровое назначение. На место внезапно попросившегося в отставку министра транспорта Александра Дементьева временно назначен Валерий Никитюк. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, к новым обязанностям Дементьев приступил уже сегодня, 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года выяснилось, что заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов, отвечавший за дорожную отрасль, стал руководителем департамента строительной политики Воронежской области.

«В Алтайский край Сергея Потапова пригласил министр транспорта региона Александр Дементьев, который в своё время занимал аналогичную должность в Воронежской области. После череды скандалов Александр Дементьев ушёл в отставку, но Виктор Томенко пригласил его на работу в Алтайский край. Сколько ещё командировочных ждут «тёплого» места, отсиживаясь на алтайской земле? Уверены, что их достаточно. И это не последняя отставка», — писал тогда телеграм-канал «Неляпунов».

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