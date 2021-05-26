Нальчик, , 12:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вечером 25 мая произошло ЧП в Баксанском районе. В районе сел Заюково и Атажукино упал в реку мужчина. Его поиски организованы силами сотрудников МЧС и местными жителями, сообщили в пресс-службе регионального спасательного ведомства.

Известно, что инцидент произошел около 18:25. Мужчина был конником.

«Между населенными пунктами Заюково и Атажукино в реку Баксан упал местный житель (предположительно он был верхом на лошади)», — говорится в сообщении МЧС.

На поиски пострадавшего были направлены пять человек из противопожарно-спасательной службы, а также четверо спасателей поисково-спасательного отряда «Нальчик». В поисках задействованы две единицы техники и одно плавсредство.

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